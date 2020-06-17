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Bakan Koca teşekkür etti: Birazdan değiştiriyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştirileri dikkate aldığını belirterek, sosyal medya hesabındaki kapak fotoğrafını değiştireceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 00:10:00 - 2020-06-17 00:26:06
Bakan Koca teşekkür etti: Birazdan değiştiriyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştirileri dikkate aldığını belirterek, sosyal medya hesabındaki kapak fotoğrafını değiştireceğini ifade etti.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bir kez bakın, çıkarım yapın:) Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil."

İşte o paylaşım ve kapak fotoğrafı:

İşte Bakan Koca'nın yeni kapak fotoğrafı
İşte Bakan Koca'nın yeni kapak fotoğrafı

Gündem

İşte Bakan Koca'nın yeni kapak fotoğrafı

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