Bakan Koca teşekkür etti: Birazdan değiştiriyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştirileri dikkate aldığını belirterek, sosyal medya hesabındaki kapak fotoğrafını değiştireceğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştirileri dikkate aldığını belirterek, sosyal medya hesabındaki kapak fotoğrafını değiştireceğini ifade etti.
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
"Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bir kez bakın, çıkarım yapın:) Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil."
İşte o paylaşım ve kapak fotoğrafı: