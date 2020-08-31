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Gündem Bakan Koca tepki göstermişti! Gözaltına alındı
Gündem

Bakan Koca tepki göstermişti! Gözaltına alındı

Ankara Şehir Hastanesi'nde çalışan Büşra isimli hemşireye sosyal medyada tehdit ve hakaretler yağdıran şahısın gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 22:08:00 -
Bakan Koca tepki göstermişti! Gözaltına alındı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan sosyal medya hesabından aşure isteyen Büşra hemşire, bir şahıs tarafından tehdit ve hakarete maruz kalmıştı. Tehdit sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaparak bu çirkin olayı kınamıştı.

Emniyet açıklama yaptı

Bugün Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Büşra hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahısın Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı açıklandı.

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