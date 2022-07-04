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Gündem Bakan Koca tepki göstermişti! Ceza kesildi
Gündem

Bakan Koca tepki göstermişti! Ceza kesildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esenboğa yolu üzerinde seyir halindeki ambulansa yol vermeyen 5 sürücüye idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 17:22:00 -
Bakan Koca tepki göstermişti! Ceza kesildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esenboğa yolu üzerinde seyir halindeki ambulansa yol vermeyen 5 sürücüye idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Emniyetten yapılan açıklamada, Esenboğa yolu üzerinde, 2 Temmuz'da 5 araç sürücüsünün ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünün tespit edildiği bildirildi.

Tespit edilen sürücülere, "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" uyarınca idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Ankara'da ambulansa yol vermeyen sürücülere ilişkin görüntüleri paylaşmış, acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılmasının asla kabul edilemeyeceğini ifade etmişti.

 

 

 

 

 

 

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