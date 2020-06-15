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Aktüel

Bakan Koca, sözleşmeli sağlık personeli ve işçi alımı için Bakanlığın, ÖSYM'nin ve İŞKUR'un internet sitelerinin takip edilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:56:54 -
Bakan Koca, sözleşmeli sağlık personeli ve işçi alımı için Bakanlığın, ÖSYM'nin ve İŞKUR'un internet sitelerinin takip edilmesini istedi.
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