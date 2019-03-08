Bakan Koca son noktayı koydu: Ek ücret alınmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinde devlet hastanelerinden farklı herhangi bir ücret ödenmeyeceğini açıkladı.

Bilkent Şehir Hastanesi'nde Ankara'daki gazetecilerle buluşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şehir hastanelerine ilişkin önemli bilgiler verdi. Bakan Koca "Hastanemiz çok lüks olduğu için hastalar önce 'Ayrıca para ödeyecek miyim?' diye endişe ediyor. Rahat olsunlar, herhangi bir ödeme yapmayacaklar" dedi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi izlenimlerini paylaştığı yazısında Bakan Koca'nın "Şehir hastanelerini biz bulunduğu bölgenin son noktada hizmeti veren sağlık üsleri olarak konumlandırıyoruz. Bölgenin sağlık üssü olma anlamında hem nitelikli hizmet hem fiziki şartlarıyla ileride olan hem ileri teknolojisiyle ile önde olan hem nitelikli insan kaynağı ile önde olan hem de branş çeşitliliğiyle birçok alanda son nokta olarak görülen ve hastanın kanalize olduğu sağlık üssü olarak planlamak istiyoruz." dediğini aktardı.

"Küçük katkı payı haricinde ayrı bir ödeme yok"

Selvi şehir hastanelerindeki ücret konusunda da Bakan Koca'nın "Hastaların ücret konusunu kafaya takmasına gerek yok. Çünkü herhangi bir devlet hastanesinde ne ödüyorsanız burada da onu ödeyeceksiniz. Yani sadece küçük katkı payı haricinde ayrı bir ödeme yapmayacaksınız." açıklamasında bulunduğunu anlattı.

Selvi, "Bilkent Şehir Hastanesi'nin başhekiminin de "Hastanemiz çok lüks olduğu için hastalar önce ayrıca para ödeyecek miyim diye endişe ediyor. Rahat olsunlar, herhangi bir ödeme yapmayacaklar" dediğini bildirdi.