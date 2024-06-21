Bakan Koca son durumu aktardı! Diyarbakır'da üzen bilanço

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Mardin arasında etkili olan yangına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini aktardı.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

“Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde dün akşam meydana gelen yangın sebebi ile 11 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yangından etkilendi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde yaşanan bu yangınlar nedeniyle şu anda Diyarbakır’da 5 hasta yoğun bakımda, 4’ü entübe durumda. Şanlıurfa’da 1 hasta entübe olarak tedavi görüyor. Hastanelerimizde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6”