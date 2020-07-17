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Aktüel

Bakan Koca: "Son 35 günde en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-07-17 20:38:00 -
Bakan Koca: "Son 35 günde en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz."
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