Bakan Koca skandal görüntü hakkında konuştu

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Valilik suç duyurusunda bulundu

Tokat'ta bilinci yerinde olmayan felçli hastaya uygulanan kötü muamelenin yer aldığı görüntülerin basında yer almasının ardından Tokat Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Tokat ilimizde hizmet veren özel bir hastanede yaşanan ve ulusal basında yer alan 'Hemşireler felçli hastanın ağzını ve boğazını böyle sıktı' başlıklı haberler üzerine bu açıklamaya gerek görülmüştür. Hastalarımızdan M.A., 2022 yılı Temmuz ayı içerisinde yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı ilimizdeki bir özel hastaneye başvurmuş olup, tedavisinin bir bölümü genel yoğun bakım ünitesinde sürdürülmüştür. Hasta 09.07.2022 tarihinde yoğun bakımda tedavisi devam ederken, uygulanan ilaçlardan dolayı ajite halde, burnuna takılı solunum cihazını çıkartmaya çalıştığı, bu sırada hemşirelerden birisinin yanına gelerek, hastanın elini hızlı şekilde iterek engel olduğu, sonrasında el bileğinden yatağa bağlamak sureti ile hastanın elini sabitlediği tespit edilmiştir. Sonrasında başka bir hemşire daha olaya müdahil olmuştur. Hastanın bu harekete tepki vermesi üzerine eylemine son veren hemşire sonrasında hastanın yanından uzaklaşmıştır. Süreç sonunda hastamızın tedavisine devam edilmiş, şifahen taburcu olmuştur. Olay Tokat İl Sağlık Müdürlüğümüze bildirildiği andan itibaren, soruşturma açılmış, bir başhekim yardımcısı ve yoğun bakım uzmanı görevlendirilmiştir. Soruşturma tarihinde ilgili hemşirenin iş akdine son verilmiş, diğer hemşireye de hastane tarafından kınama cezası verilmiştir. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğümüz Hukuk Birimi tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur"