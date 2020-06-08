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Sağlık

Bakan Koca: "Salgını, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak yenebiliriz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgını, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak yenebiliriz.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 23:41:54 -
Bakan Koca: "Salgını, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak yenebiliriz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgını, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak yenebiliriz. Uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim” dedi.


Bakan Koca sosyal medya hesabından, “Çoğunluğumuz tedbirlere uyuyor. Özellikle gençler! Geri dönüşsüz başarı için, eski kısıtlara kıyasla küçük bazı zorlukları, uyum içinde, hep birlikte benimseyelim. Salgını, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak yenebiliriz. Uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

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