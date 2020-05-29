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Aktüel

Bakan Koca: “Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağ ol, genç arkadaşım.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 04:59:51 -
Bakan Koca: “Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu. Biraz daha dayanalım” dedi.


Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hayat tümden durmasın diye, bazılarımız salgın şartlarında da çalıştı. Dışarıda olmanın tek iyi yanı boş yollardı. Olanların en önemlisi şu: Vaka sayısını, birlikte 1.000 civarına düşürdük. Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu. Biraz daha dayanalım” ifadelerini kullandı.

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