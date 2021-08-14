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Gündem Bakan Koca paylaştı! Hiç aşı olmayan kişi sayısı belli oldu
Gündem

Bakan Koca paylaştı! Hiç aşı olmayan kişi sayısı belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de hiç aşı yaptırmayan kişi sayısını kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 14:33:00 - 2021-08-14 15:20:21
Bakan Koca paylaştı! Hiç aşı olmayan kişi sayısı belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısını 18 milyon 313 bin 689 olarak açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Koca, "Dün 1 milyon 145 bin 321 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384 bin 945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602 bin 251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158 bin 125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689’a indi" bilgisini verdi.

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