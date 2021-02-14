Bakan Koca paylaştı! “Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hollanda kanalı RTL Nieuws tarafından Türkiye’deki aşı çalışmalarının övüldüğü videoyu paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hollanda’da yayın yapan RTL Nieuws, kanalı tarafından Türkiye’de koronavirüse karşı yapılan aşılama çalışmalarının haberleştirildiği videoyu Twitter adresinden paylaştı.
Haberde hollanda kanalı, Türkiye’de koronavirüse karşı yürütülen başarılı mücadeleden ve en ücra yerlere kadar götürülen aşı hizmetinden övgüyle bahsediyor.
Koca söz konusu haberin videosunu “Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var.” notuyla paylaştı.