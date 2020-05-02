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Aktüel

Bakan Koca, Murat Çorak'ın sağlık çalışanları için seslendirdiği "Yeniden sarılırız" şarkısının klibini paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-02 23:16:36 -
Bakan Koca, Murat Çorak'ın sağlık çalışanları için seslendirdiği "Yeniden sarılırız" şarkısının klibini paylaştı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Murat Çorak'ın sağlık çalışanlarına hitaben seslendirdiği "Yeniden sarılırız" şarkısının klibini paylaştı.

Koca, Twitter adresinden, Murat Çorak'ın sağlık çalışanlarıyla Bakan Koca'ya hitaben seslendirdiği video klibi yayınladı.

Şarkının, "Yeniden sarılırız zamanı gelince/Isınır yer gök bizi görünce" dizelerini aktaran Bakan Koca, "Bu şarkıdan önce, bu ses, hastane koridorlarında, servislerde duyar gibi olduğumuz sesti. Şimdi 83 milyon duyacak. Sağlık çalışanlarımızın ve toplumun özlemlerini dile getiren Murat Çorak’a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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