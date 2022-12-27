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Sağlık Bakan Koca müjdeyi verdi! 3-4 hafta içinde...
Sağlık

Bakan Koca müjdeyi verdi! 3-4 hafta içinde...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, piyasada bulunamayan ilaçlarla ilgili "Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 13:01:00 - 2022-12-27 13:06:30
Bakan Koca müjdeyi verdi! 3-4 hafta içinde...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Koca burada ilaç temininde yaşanan sıkıntılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlaç tedariğindeki eksikliklerin farkında olduklarını belirten Koca, çözümlere yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Piyasada bulunamayan ilaçlarla ilgili Koca, bu konuda geçen hafta önemli adımlar attıklarını belirterek, "İlaçlar için kur güncellemesi yapılarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca piyasada yeterli miktarda ilaç bulunana kadar bir süreliğine ilaçların ihracatını durdurduk. Bunun dışında sektörün tüm paydaşlarını topladık ve sorunu ele aldık. Tedarik sorunlarını değerlendirdik. Attığımız bu adımların öncesinde 950'ye yakın ilacın piyasada olmadığını veya çok az olduğunu belirlemiştik. Piyasada bulunan 7 bin kalem ilaç içinde az bulunan 950 ilacın, şu an 154'e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz.

Antibiyotiklerle ilgili de genel bir talep artışı var. Mevsim kaynaklı hastalıkların artışı öngörülerek geçen yıla göre bazı antibiyotik çeşitlerinin üretiminde yüzde 29'luk bir artış gerçekleşti. Antibiyotik talebi ise bu oranın üzerinde gerçekleşti. Ancak önümüzdeki 3-4 hafta içinde üretimde daha önemli oranda artış olacak ve sıkıntının azaldığını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"SMA Bilim Kurulunun ne zaman toplanacağına" ilişkin soru üzerine Koca, kurulu ocak ayı içinde toplamayı planladıklarını bildirdi.

Kurulun ana gündem maddesinin tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler olacağını aktaran Koca, "Kurulda, ülkemizde henüz kullanılmayan ilaç ve tedavilerle bunların hangi hasta guruplarında kullanılabileceğine karar verilebilir. Bilim Kurulumuzun bu konuda alacağı kararı da kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

AA'nın haberine göre, Koca Kovid-19 belirtisi gösteren kişilerin sayısına ilişkin ise "Üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle müracaat eden hastaların yüzde 6,2'si yani yaklaşık 15 hastadan biri Kovid. Hastalıkların yaygınlığını sıralamak gerekirse, ağırlıklı olarak influenza yani grip, RSV, Rhinovirus ve son olarak Kovid şeklinde." dedi.

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