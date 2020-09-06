Bakan Koca kritik veriyi paylaşıp uyardı
Koronavirüsle mücadelede yoğun bir çaba sarf eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda koronavirüse yakalananların yüzde 40'ının gençler olduğunu belirterek uyardı.
Çin'de ortaya çıkıp dünyanın başına bela olan koronavirüsle mücadelede Türkiye'de vaka sayılarında bir artış görülürken, salgınla mücadelede büyük çaba sarf eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir aya ilişkin kritik bir veriyi paylaştı.
Son bir ayda koronavirüse yakalanan 100 kişiden 40,1'inin 20-40 yaş aralığında
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, son bir ay içinde koronavirüse yakalanan 100 kişiden 40,1'inin 20-40 yaş aralığındaki gençlerin oluşturduğu bilgisini paylaşan Bakan koca, zatürre gelişen hastaların da %11’ini 20-40 yaş grubunun olduğuna dikkat çekerek, gençleri koronavirüs tedbirlerine uyma konusunda uyardı.
1578 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu
Ülkemizde son 24 saatte 96 bin 842 koronavirüs testi uygulandı, 1578 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu.
Son 24 saatte 53 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını kaybederken, ağır hasta sayısı ise 1102 oldu.