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Bakan Koca, Konya’da tıp öğrencileriyle bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta nihai vizyonumuz, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halinde herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye’ye sahip olmayı hedefliyoruz" dedi.

15 Mart 2019 Cuma 13:32
Bakan Koca, Konya’da tıp öğrencileriyle bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta nihai vizyonumuz, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halinde herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye’ye sahip olmayı hedefliyoruz" dedi.


Çeşitli programlar için Konya’ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk olarak Selçuk Üniversitesinde tıp fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi Malazgirt Salonu’nda düzenlenen programda Bakan Koca öğrencilere çeşitli bilgiler verdi. Bakan Koca, konuşmasına Polonya’da şehit edilen Furkan Kocaman’ın yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı. Koca, yapılan vahşice saldırıyı şiddetle kınadığını söyleyerek, “Bu toprakların birliğine kasteden ve aidiyet içinde olmayan yapıları da buradan lanetliyorum” dedi.


Koca, "Ayrıca bugün yeni bir saldırıyla uyandık. Yeni Zelanda’da yine ırkçı ve vahşi İslamofobik saldırıyı da buradan lanetliyor ve vefat edenlere, şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Küresel ve emperyal dünyanın İslamofobiyi besleyen bu dünyanın da İslam’dan artık elini çekmesini ve sağduyuya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.


Bakan Koca, tıp fakültesi öğrencilerine seslenerek, üniversite eğitiminin hayat düzlüğüne çıkmadan önceki son tepe olduğunu söyledi. Bakan Koca, “2018 yılında yüksek öğretim sınavına 2 milyonun üzerinde başvuru oldu. Açılan tıp kontenjanı ise 14 bin 643. Hekim sayımız ancak 150 binleri bulabildi. İlk bakışta bu rakamlar çarpıcı gelebilir ancak gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında hekim sayısı açısından da nüfusa oranla yatak sayısında da hala oldukça geride olduğumuz söyleyebiliriz. Tıbbiyeli olmak bir ayrıcalıktır, üstlendiğiniz sorumluluk da bir o kadar ağırdır. Daha azimli, daha uzun soluklu, daha fedakar, daha sevecen ve daha sabırlı olmamızı gerektiren bir sorumluluktur. Bir o kadar da onur ve gurur vericidir” ifadelerini kullandı.



“Herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye’ye sahip olmayı hedefliyoruz”


Hastanın ve hekimin kendini karşılıklı güvende hissedeceği bir güven ortamı sağlamak zorunda olduklarını belirten Bakan Koca, "Kendini elinden ve dilinden başkalarının emin olduğu bir kimlikle tanımlayan biz toplumların, bunu herkesten daha fazla yapabilme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. Ve aynı oranda herkesten daha fazla sorumluluk taşıdığına da inanıyorum. Sağlıkta nihai vizyonumuz, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halinde herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye’ye sahip olmayı hedefliyoruz. Biliyorum yapacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var. İhtiyacımız olan azimli, kararlı, donanımlı, hakkaniyeti gözeten kadrolar olmalıdır. İnsana değer veren, insan sevgisini mesleğinin şiarı edinmiş güçlü ve nitelikli sağlık ordusuyla mümkündür. Geleceğimiz buna bağlıdır” dedi.


Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin ise "Selçuk Üniversitesi ülkemizin en kalabalık ikinci üniversitesi. İçimizden 8 tane üniversite çıktı bir yenisini bu sene kurmuş olduk, Konya Teknik Üniversitesi. Buna rağmen hala 77 bin öğrenciyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Tıp Fakültemiz 9. sırada bulunmaktadır. Bilimsel performans ve akademik göstergeler açısından 990 toplam yatağa ulaştı ve 2002 yılında kurulmuş olan fakültemizde bugüne kadar 2 binin üzerinde öğrenciyi mezun etmiş olduk" şeklinde konuştu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:32
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