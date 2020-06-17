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Sağlık

Bakan Koca:” Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bir kez bakın”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan gelen eleştiriler sonrası Twitter kapak resmindeki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 01:17:31 -
Bakan Koca:” Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bir kez bakın”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan gelen eleştiriler sonrası Twitter kapak resmindeki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını değiştirdi. Koca, “Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bir kez bakın" dedi.


Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bi kez bakın, çıkarım yapın:) Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil" ifadelerini kullandı.

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