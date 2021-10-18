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Sağlık Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık

Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

2-8 Ekim'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 274,98, Ankara'da 356,49, İzmir'de 48,95 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 08:00:00 -
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca'nın, Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 2-8 Ekim'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 274,98, Ankara'da 356,49, İzmir'de 48,95 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (25 Eylül-1 Ekim) İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363,69, İzmir'de 47,01 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük olduğunu belirtti.

İllere göre 2-8 Ekim'de her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları (yüksekten düşüğe doğru) şöyle gerçekleşti:

"Zonguldak (551,76), Kastamonu (538,56), Düzce (522,39), Trabzon (462,37), Tokat (459,81), Ordu (459,68), Sakarya (448,76), Çorum (436,31), Bolu (415,50), Kocaeli (413,92), Samsun (413,18), Karabük (408,02), Kütahya (397,44), Bursa (394,22), Giresun (394,01), Rize (392,61), Kırıkkale (386,79), Malatya (362,58), Ankara (356,49), Kayseri (358,85), Ardahan (350,45), Kırşehir (345,21), Erzincan (337,41), Bilecik (335,14), Bingöl (330,41), Bartın (321,64), Kahramanmaraş (303,64), Yozgat (299,22), Amasya (297,47), Elazığ (293,05), Uşak (289,36), Kars (282,88), İstanbul (274,98), Sivas (269,07), Kilis (268,22), Yalova (263,36), Nevşehir (260,69), Karaman (257,34), Erzurum (257,03), Çankırı (251,52), Balıkesir (241,48), Sinop (239, 77), Konya (235,29), Niğde (234,76), Artvin (225,96), Eskişehir (223,89), Afyonkarahisar (220,79), Manisa (219,22), Gümüşhane (211,01), Adıyaman (209,34), Ağrı (201,14), Adana (195,15), Hatay (190,56), Kırklareli, (188,26), Bayburt (179,47), Muş (179,27), Burdur (177,47), Isparta (173,52), Osmaniye (172,45), Denizli (168,12), Iğdır (167,4), Edirne (162,69), Tekirdağ, (156,42), Gaziantep (152,54), Mersin (143,68), Çanakkale (142,55), Hakkari (132,26), Aksaray (128,13), Tunceli (121,04), Şanlıurfa (117,57), Bitlis (113,11), Diyarbakır (99,36), Batman (96,09), Mardin (75,35), Aydın (49,24), İzmir (48,95), Siirt (48,33), Muğla (47,06), Antalya (43,21), Şırnak (39,42), Van (33,41).

 

 

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