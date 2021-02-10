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Gündem Bakan Koca ikinci doz aşısını yaptırdı: 'Devletimizin üst düzey yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum'
Gündem

Bakan Koca ikinci doz aşısını yaptırdı: 'Devletimizin üst düzey yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri ikinci doz koronavirüs aşılarını bugün Ankara Şehir Hastanesi'nde yaptırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 21:25:00 - 2021-02-10 21:26:48
Bakan Koca ikinci doz aşısını yaptırdı: 'Devletimizin üst düzey yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından önce ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı. Basın toplantısında, ikinci doz koronavirüs aşısını Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte yaptırdığını belirten Bakan Koca, aşı olurken çekilen fotoğrafını da paylaştı.

'Devletimizin üst düzey yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama işlemine ilişkin şu çağrıda bulundu:

"Kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek amacıyla hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst düzey yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum." 

 

 

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