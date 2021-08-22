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Sağlık Bakan Koca ibretlik videoyu paylaştı
Sağlık

Bakan Koca ibretlik videoyu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ömer Karakoyun isimli koronavirüs hastasının ibretlik videosunu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 02:15:00 -

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs tedavisi gören Ömer Karakoyun'un video mesajını paylaştı.

Karakoyun mesajında, 'Aşı olan da koronavirüse yakalanıyor diyenlere uyduk. Aşımı eğer yaptırmış olsaydım belki de şu an 14 günlük çocuğumun yanındaydım. Kimsenin söylediği ile kulaktan doğma şeylere itibar etmeye gerek yok. Lütfen herkes aşısını olsun.' dedi.

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