Bakan Koca güzel haberleri açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzincan, Düzce ve Çankırı'nın koronavirüs risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk doz aşı olan nüfusu yüzde 75'i geçen Düzce, Erzincan ve Çankırı'nın "mavi" kategorideki iller arasında yerlerini aldığını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:
"Düzce, ilk doz aşı oranında beklenen haberi verdi. Karadeniz sahilinde artık tüm illerimiz mavi. Şelaleler şehrinden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Şimdi ikinci, üçüncü doz aşı oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler.
Erzincan, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk haritasında rengi mavi. Başarılarıyla tarih kuran bu şehirden yeni beklentilerimiz var."
Çankırı, %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk Haritasında rengi MAVİ! Her mücadelesinden galip çıkan bu tarihi şehirden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül’de açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler!