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Bakan Koca, günlük koronavirüs bilançosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 20:38:00 -
Bakan Koca, günlük koronavirüs bilançosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR."

İşte günlük koronavirüs tablosu:

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