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Bakan Koca günlük bilançoyu açıkladı: Yeni vaka sayısı düne göre...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 20:18:00 - 2020-06-16 20:23:38
Bakan Koca günlük bilançoyu açıkladı: Yeni vaka sayısı düne göre...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz."

İşte günlük bilanço:

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