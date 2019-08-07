0553 313 94 23

Bakan Koca, Editör Masası'na konuk olacak

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:17
Bakan Koca, Editör Masası'na konuk olacak

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Koca, saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Koca'nın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:17
  1. Editör Masası
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hafif ticari araç boş sulama kanalına düştü: 2 yaralı
    1. Hafif ticari araç boş sulama kanalına..
    2. ‘Hükümet Kadın’ makam koltuğuna oturdu
    3. Benzine indirim geldi
    4. Bu tabaklar çocuklarınızın iştahını..
    5. Martta Kristina, şehadet getirerek..
    6. Denizli’de Kurban bayramı namazı kaçta..
    7. Küçük Sanayi Sitesi esnafından..
    8. Milas’ta orman yangını
    9. Milli antrenör toprağa, can dostu..
    10. Sungurlu’da orman yangını
    11. Vali Çiftçi’den Sorkun köyün’de..
    12. Kuyumcular odası "müeyyide yetkisi"..
    13. Müftü Keskin’den kurban bağışı
    14. Aydın MHP, çiçeği burnunda polislere..
    15. Ayağına yaba saplandı
    16. Yabancı uyruklu şahıs ‘savcıyım’..
    17. Tekerlekli Sandalye Basketbol
    18. Nuhoğlu, İlgezdi, İmamoğlu... İşte..
    19. İhtiyaç sahibi ailelere tekerlekli..
    20. Havalandırma boşluğundan yayılan duman..
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"