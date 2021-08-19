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Sağlık Bakan Koca duyurdu: Ücretsiz olacak
Sağlık

Bakan Koca duyurdu: Ücretsiz olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitim kapsamında istenecek zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 20:48:00 -
Bakan Koca duyurdu: Ücretsiz olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitim kapsamında istenecek zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını bildirdi.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'na dair açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

"Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.

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Yorumlar

İsmet kim ki

Çocukları okula gönderiyorum... ALLAH C.C müstahaklarını versin.
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İsa Mesih

biran önce istifa etmeli zorunlu aşı zulümdür
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