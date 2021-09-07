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Sağlık Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de risk düzeyini düşürecek
Sağlık

Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de risk düzeyini düşürecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçtiğini ve ilin "mavi" kategorideki iller arasında yer aldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 00:07:00 -
Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de risk düzeyini düşürecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçtiğini ve ilin "mavi" kategorideki iller arasında yer aldığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Risk haritasında en büyük değişikliklerden birini Konya yaptı. Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık mavi. Bu mavi, Türkiye'de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya." ifadesini kullandı.

Risk haritasına göre, Konya'daki aşılama oranı yüzde 75,2 seviyesinde bulunuyor.

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