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Gündem Bakan Koca duyurdu! Nisa bebekten sevindiren haber
Gündem

Bakan Koca duyurdu! Nisa bebekten sevindiren haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, annesi tarafından boş bir araziye terk edilen ve kaldırıldığı hastanede tedavi devam eden Nisa bebekle ilgili sevindiren gelişmeyi duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 22:32:00 - 2022-04-08 22:43:26
Bakan Koca duyurdu! Nisa bebekten sevindiren haber

Bakan Koca: "Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin."

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