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Gündem Bakan Koca duyurdu: Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz
Gündem

Bakan Koca duyurdu: Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 14:03:00 -
Bakan Koca duyurdu: Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sayısı arttıkça soru işaretlerinin azalacağını belirtti. Bakan Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Koca, açıklamasında, "Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak." ifadelerine yer verdi.

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