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Gündem Bakan Koca duyurdu! Bir meslek grubu daha aşılanacak
Gündem

Bakan Koca duyurdu! Bir meslek grubu daha aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir meslek grubunun daha aşılanmaya başlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 10:36:00 -
Bakan Koca duyurdu! Bir meslek grubu daha aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama takvimini ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, tarım işçilerinin bulundukları yerde aşılanacağını belirtti.

Türkiye'de koronavirüs aşılamaları hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada Haziran ayına işaret ederek, 20 yaşına kadar herkesin aşılanacağını söyledi.

"Bu güce güvenin"

Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşı sırası gelen mevsimlik tarım işçilerinin aşılarını bulundukları yerde yaptırabileceklerini belirterek "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin" sözlerine yer verdi.

Aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 aşısı bilgilendirme platformunda yer alan verilere göre, Türkiye genelinde toplam 27.794.298 doz aşı yapıldı. 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 15.904.244, 2. doz aşısı uygulanan kişi sayısı ise 11.890.054 oldu. En çok Covid-19 aşısı 4.572.322 ile İstanbul'da yapıldı.

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Yorumlar

samimiyseniz aşıyı ev ev dolaşıp yapın! kim gidecek oralara!
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