Bakan Koca duyurdu: Arayarak aşı olmaya davet ettim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanını, Meclis Başkanını arayarak aşı olmaya davet ettiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını arayarak aşı olmaya davet ettiğini duyurdu.
Bakan Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim."