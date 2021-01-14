  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bakan Koca duyurdu: Arayarak aşı olmaya davet ettim
Sağlık

Bakan Koca duyurdu: Arayarak aşı olmaya davet ettim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanını, Meclis Başkanını arayarak aşı olmaya davet ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 23:43:00 -
Bakan Koca duyurdu: Arayarak aşı olmaya davet ettim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını arayarak aşı olmaya davet ettiğini duyurdu.

Bakan Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın, dolar, gümüş... Yatırım yapacaklara, 'Tam zamanı' diyerek ismini verdi
Ekonomi

Altın, dolar, gümüş... Yatırım yapacaklara, 'Tam zamanı' diyerek ismini verdi

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altın fiyatlarındaki dalgalanmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu fiyatlardan altın alınır. B..
Aşı olan Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz: 'İlk yan etkiler baş ağrısı ve yorgunluk'
Sağlık

Aşı olan Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz: 'İlk yan etkiler baş ağrısı ve yorgunluk'

Ankara'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Covid-19 aşısı olan Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Aşının ilk yan etkileri uyg..
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dalga konusu olan paylaşımı
Siyaset

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dalga konusu olan paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından 'fakir halk' diye paylaştığı görüntülerdeki şahsın dilenci çetesinden bir kadını..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay