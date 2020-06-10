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Sağlık

Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 21:00:07 -
Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile görüştü.


Bakan Koca sosyal medya hesabından DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge görüştüğünü açıkladı. Koca, “DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile bugün yaptığımız görüşmede, Türkiye’nin salgına karşı yürüttüğü çalışmaları detaylı verilerle ele aldık. Ülkemizin başarısını kutlayan Kluge, seyahat kısıtlarının kaldırılmasının ardından ilk ziyaretini Türkiye’ye yapacağını açıkladı” ifadelerine yer verdi.

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