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Aktüel

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Yeniakit Publisher
2020-05-06 02:02:51 -
Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "CNN International televizyonu, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, CNN International televizyonunun 3 Mayıs'taki yayınıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Söz konusu programa ait görüntüyü de paylaşan Koca, "CNN International televizyonu, 3 Mayıs'taki yayınıyla, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19’la mücadelemizdeki başarıyı anlattı. İstanbul’da filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın adım adım izlenmesiyle hazırlanan yayında, başarımızın temelinde bu yöntemin olduğu vurgulandı." ifadelerini kullandı.

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