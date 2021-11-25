Bakan Koca: Bu gerçeğe alışmamız gerekiyordu!

25 Kasım 2021 Perşembe gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

222 vatandaşımız hayatını kaybetti!

Buna göre; son 24 saatte 363 bin 43 test yapılırken, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi. 222 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 25 Kasım 2021 Perşembe günü, 29 bin 639 hasta iyileşti.

'Bu gerçeğe alışmamız gerekiyordu'

Koronavirüs verilerini Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır." dedi.