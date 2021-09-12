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Sağlık Bakan Koca: Asla olmayacak
Sağlık

Bakan Koca: Asla olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Eylül 1980 darbesinin, insanların hayatına, Türkiye'nin yıllarına mal olduğunu belirterek, "Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 21:01:00 -
Bakan Koca: Asla olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Eylül 1980 darbesinin, insanların hayatına, Türkiye'nin yıllarına mal olduğunu belirterek, "Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak." dedi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Eylül 1980 darbesi, insanların hayatına, Türkiye'nin yıllarına mal oldu. 15 Temmuz gecesi yeni bir darbeye geçit vermeyerek, darbecilikle de hesaplaşmamızı yaptık. Demokrasi ruhumuz dipdiri. Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak." ifadelerini kullandı.

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