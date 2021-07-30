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Gündem Bakan Koca aşıda merak edilen detayı açıkladı
Gündem

Bakan Koca aşıda merak edilen detayı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk doz yeni tip koronavirüs aşısını yaptırmayanların sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 14:30:00 -
Bakan Koca aşıda merak edilen detayı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 1 Milyon 405 bin 579 doz aşı uygulandığını duyurdu.

Bakan Koca ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısının 21.585.060’a indiğini açıkladı.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı o paylaşım:

"Aşıda 29 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 316.571. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857.710 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231.298. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.585.060’a indi"

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