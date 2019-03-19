Bakan Koca açıkladı! O hastanenin ismi değişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili "Bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi olacak" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Aşıyla ilgili bir ekip iki hafta önce Küba'ya gitmişti. Şu an yine bir geniş ekibimiz Güney Kore'de araştırma, çalışma ve görüşmeleri yapmak üzere gitmiş oldular." dedi.

Koca Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili ise "Bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi olacak" ifadelerini kullandı.