Bakan Koca açıkladı: Bartın'da vefat sayısı 28 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'da meydana gelen maden kazasında vefat sayısının 28'e yükseldiğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada 28 madencinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 11 madencinin ise tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28’e ulaştı. İstanbul’da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor."