  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Geleceğin petrolü için Türkiye devreye giriyor, doğal gaz tedarik edecek! Nükleer enerjide yeni gündem...

AB'den dezenformasyon yasasına dair hadsiz çıkış

Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisine ilişkin Fatih Erbakan'dan açıklama

Erika Olson, Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi: Türkleri ayağa kaldıran karar! ABD'den açıklama geldi!

Fiyatlar deli gibi düşüyor! Konut satışları eylül ayında durma noktasına geldi!

Erdoğan’dan Ege için net mesaj! 'Biz zırhımızı kuşandık gerisini o düşünsün'

Putin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür: Kendisine minnettarız

Batı'ya resti çekti: Bizim bağımsızlığımız onlara mı kaldı?

Bakan Nebati ve Kılıçdaroğlu ABD'den aynı uçakla döndü! Bakın uçakta neler yaşandı

Fiyatı arabayla yarışıyor! Türkiye'den almak için sıraya girdiler
Gündem Bakan Koca acı haberi duyurdu: 22 vatandaşımız hayatını kaybetti
Gündem

Bakan Koca acı haberi duyurdu: 22 vatandaşımız hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bartın’da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada 22 vatandaşımızı kaybettik. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 00:57:00 - 2022-10-15 01:17:28
Bakan Koca acı haberi duyurdu: 22 vatandaşımız hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlamada 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın’da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada 22 vatandaşımızı kaybettik. Her birine yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yaralılardan 8’i yoğun bakımda, 4’ü serviste tedavi görüyor. 5 yaralı ise alanda kurulan Acil Müdahale Merkezinde. 2 Ambulans Uçak, yoğun bakımdaki hastalardan 1’ini Ankara’ya, 5’ini ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezine ulaştırmak üzere harekete geçti” ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23