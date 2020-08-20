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Aktüel Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüyle toplantı yaptı:
Aktüel

Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüyle toplantı yaptı:

"Toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri, tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık" - "Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik"

Yeniakit Publisher
2020-08-20 23:40:52 -
Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüyle toplantı yaptı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık müdürleriyle gerçekleştirdikleri toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri ele aldıklarını belirterek, "Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık müdürüyle bu akşam toplantı yaptıklarını aktardı.

Toplantının 4 saat sürdüğünü kaydeden Koca, "Toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri, tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." açıklamasında bulundu.

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