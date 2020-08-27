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Aktüel Bakan Koca 6 ilin sağlık müdürüyle videokonferans ile görüştü:
Aktüel

Bakan Koca 6 ilin sağlık müdürüyle videokonferans ile görüştü:

"Yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 02:41:10 -
Bakan Koca 6 ilin sağlık müdürüyle videokonferans ile görüştü:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle videokonferans görüşmesi yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, dün Ankara, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İzmir'in sağlık müdürleriyle yaptığı il değerlendirme toplantılarıyla ilgili paylaşımında, "6 ilimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." ifadelerini kullandı.

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