Bakan Kirişçi'den flaş sözler
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tarım ürünleri ihracatı 2021'de 25 milyar dolara ulaştı." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye 2023 Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
Kirişçi'nin açıklamalarının satırbaşları:
Türkiye bulunurluk konusunda başarılı bir sınav verdi.
Tarım ürünleri ihracatı 2021'de 25 milyar dolara ulaştı.
Tarımsal destekler 40 milyar merterbesine ulaşmıştır.
Depolanabilir su miktarı 183 milyar metreküpe ulaştı.
23 milyon hektarlık sulanabilir tarımsal alanımız var.
Sulamada kaçak kayıpları azaltmayı planlıyoruz.
Tarım ve orman Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli bir parçası.
Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'ni kuracağız.
Kırsalda yaşam merkezlerini canlandıracağız.
Türkiye yüzyılı bütün mazlumların da yüzyılı olacak.