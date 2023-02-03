  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarım Bakan Kirişçi’den çiftçilere bir müjde daha! Paralar hesaplara yattı
Tarım

Bakan Kirişçi’den çiftçilere bir müjde daha! Paralar hesaplara yattı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den çiftçilere bir ödeme müjdesi daha geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 19:49:00 -
Bakan Kirişçi’den çiftçilere bir müjde daha! Paralar hesaplara yattı

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Kirişçi, “54 milyon 722 bin 465 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

Ödemeler, hububat-baklagil ve dane mısır desteği, hayvan gen kaynaklarını koruma desteği, TMO alım prim desteği ve sertifikalı fidan üretim desteği alanlarında yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23