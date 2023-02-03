Bakan Kirişçi’den çiftçilere bir müjde daha! Paralar hesaplara yattı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den çiftçilere bir ödeme müjdesi daha geldi.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Kirişçi, “54 milyon 722 bin 465 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.
Ödemeler, hububat-baklagil ve dane mısır desteği, hayvan gen kaynaklarını koruma desteği, TMO alım prim desteği ve sertifikalı fidan üretim desteği alanlarında yapıldı.