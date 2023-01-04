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Tarım Bakan Kirişci rakamlarla açıkladı: 29 kat artırdık!
Tarım

Bakan Kirişci rakamlarla açıkladı: 29 kat artırdık!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "1,8 milyar TL olan tarımsal destekleme bütçesini 29 kat artırarak 54 milyar TL’ye yükselttik" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 11:06:00 -
Bakan Kirişci rakamlarla açıkladı: 29 kat artırdık!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesini 1,8 milyar TL olduğunu belirterek 2023 yılında bütçenin 29 kat artırıldığını duyurdu.

Bakan Kirişci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1,8 milyar TL olan tarımsal destekleme bütçesini 29 kat artırarak 54 milyar TL'ye yükselttik.

2002: 1,8 milyar TL

2023: 54 milyar TL

Gören göze karanlık perde olamaz, görmek istemeyene ışık ne yapsın" ifadelerini kullandı.

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