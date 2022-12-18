Bakan Kirişci: Katıldığımız tüm toplantılarda bize karşı büyük bir teveccüh var

Türkiye’nin COP16’da ne yapacağı konusunun, bütün dünyanın ilgisini çektiğini ifade eden Vahit Kirişci, “Katıldığımız tüm toplantılarda bize karşı büyük bir teveccüh var. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesi sürecinde beklentilerini yüksek tutan ülkeler var” dedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü: “196 ülkenin Kanada gibi bir coğrafyada katılım sağladığı böylesine kritik bir etkinliğin Türkiye’de yapılacak olanına bütün dünyadan bir katılım olacağını çok net olarak görebiliyoruz. Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber dünyanın içine girdiği girdaptan nasıl çıkabileceği konusunda da bu etkinlik önemli bir nefes aldırıcı etkinlik olarak tarihe geçecektir.”