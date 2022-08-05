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Ekonomi Bakan Kirişci, 60,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapılacağını bildirdi
Ekonomi

Bakan Kirişci, 60,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapılacağını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 60,5 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 10:58:00 -
Bakan Kirişci, 60,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapılacağını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından "60 milyon 516 bin 754 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." paylaşımında bulundu.

Paylaşımda yer alan grafiğe göre, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için 34 milyon 84 bin 579 lira, uzman eller projesi için 13 milyon 521 bin 975 lira, et regülasyonu desteği için 8 milyon 455 bin lira, büyükbaş damızlık hayvan (düve) alım desteği için de 4 milyon 455 bin 200 lira aktarılacak.

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