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Gündem Bakan Kasapoğlu'nun Van'lı gençlerle renkli görüntüleri
Gündem

Bakan Kasapoğlu'nun Van'lı gençlerle renkli görüntüleri

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'ın Tuşba Gençlik Merkezi'nde bir araya geldiği gençlerle birlikte türkü söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 23:55:00 -

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a giden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tuşba Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, burada kişisel gelişim, ahşap, seramik, güzel sanatlar, müzik ve bilişim atölyelerini gezerek gençlere kitap dağıttı.

Renkli görüntüler

Bakan Kasapoğlu ziyareti sırasında Gençlik Merkezi'ndeki müzik grubunun söylediği şarkı ve türküleri dinleyip, onlara eşlik etti.

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