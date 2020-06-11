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Spor

Bakan Kasapoğlu’nun 'Hagi mi?, Alex mi?' anketi sosyal medyayı salladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun sosyal medyada yaptığı 'Hagi mi, Alex mi" anketi sosyal medyayı salladı. Rekor katılımın yaşandığı anketten dikkat çeken bir sonuç çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 23:17:00 -
Bakan Kasapoğlu’nun 'Hagi mi?, Alex mi?' anketi sosyal medyayı salladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun, Twitter’dan başlattığı 'Hagi mi, Alex mi" anketi futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü. Yaklaşık yarım milyon Twitter kullanıcısının katıldığı ankette oy sayısı oldukça dikkat çekti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter'da ilginç bir ankete imza attı. Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi ile Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza arasındaki kıyasıya rekabeti anketlere taşıyan Bakan Kasapoğlu, "Bana göre her ikisinin de yeri çok farklı ancak bu soru anketlerin vazgeçilmezi :) Hagi mi Alex mi?" şeklinde duyurduğu ankete yaklaşık yarım milyon kullanıcı katılarak sosyal medyada yeni bir rekora imza attı.

​Geçtiğimiz yıl gastronomi yazarı Vedat Milor'ün 437 bin kişinin oy kullandığı 'menemen' anketini 462 bin 335 oy sayısıyla geride bırakan Bakan Kasapoğlu’nun bu anketi, Twitter’da bazı kullanıcılar tarafından yeni bir rekor olarak adlandırıldı.

Anketin kazananı Alex oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex ankette yüzde 47,3 oyla birinci olurken, katılımcıların yüzde 46,5'i Hagi'yi tercih etti. Takipçilerin yüzde 6,2'si de "Zor tercih" seçeneğini işaretledi.

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