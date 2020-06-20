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Spor

Bakan Kasapoğlu’ndan Yılmaz Vural’a ‘Geçmiş Olsun’ Telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 13:58:30 -
Bakan Kasapoğlu’ndan Yılmaz Vural’a ‘Geçmiş Olsun’ Telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip korona virüs testi pozitif çıkan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural’ı telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’un Teknik Direktörü Yılmaz Vural’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.


Bakan Kasapoğlu, TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor’da Teknik Direktör Yılmaz Vural, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarında korona virüs tespit edilmesinin ardından Yılmaz Vural ile telefonda görüştü.


Yılmaz Vural’dan bilgi alan Bakan Kasapoğlu, kendisine ve testi pozitif çıkan futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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