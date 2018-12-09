Bakan Kasapoğlu'ndan VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA'ya tebrik





İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda zafere ulaşan VakıfBank ile üçüncü olan Eczacıbaşı VitrA'yı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvada üstün bir mücadele örneği göstererek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı ve aynı turnuvada bronz madalyanın sahibi olan Eczacıbaşı VitrA'yı tüm kalbimle kutlarım. Her iki temsilcimizin de sahada ortaya koydukları mücadele bizlere büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Uluslararası müsabakalarda temsilcilerimizin elde ettikleri böylesine büyük başarılar bizleri gururlandırıyor. Her iki takımımızın da sporcularını, teknik kadrolarını ve yöneticilerini tebrik ediyorum."