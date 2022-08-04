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Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig öncesi açılış mesajı!
Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig öncesi açılış mesajı!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Ligi 2022-2023 sezonu öncesinde açılış mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 20:28:00 -
Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig öncesi açılış mesajı!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Ligi 2022-2023 sezonu öncesinde açılış mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Süper Lig 2022-2023 sezonu, 5 Ağustos Cuma günü başlıyor. Yeni sezonun tüm spor camiamıza ve sporseverlere hayırlı olmasını dilerim.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında tamamlanacak 2022-2023 sezonunun, ülke duruşumuza yakışır bir şekilde sevgi, saygı, dostluk ve hoşgörü içinde, mücadeleci ve heyecanlı geçmesi futbolseverler olarak en büyük dileğimizdir.

Süper Ligde mücadele eden tüm takımlarımızın ortak amacı; hep birlikte, el ele vererek, futbolumuzun değerini yukarıya taşımak olmalıdır. Ligimizin değeri, takımlarımızın başarı ve değerleri ile doğru orantılıdır. Bu bilinçle hareket ederek; sporun ruhuna, birlik ve beraberliğe, kardeşliğe, dostluğa uygun davranarak; gelecek nesillerimize de örnek olmalıyız.

Bu vesileyle, Süper Ligde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."

 

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